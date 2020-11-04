أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

"بوليتيكو الأمريكية": 209 أصوات لبايدن فى المجمع الانتخابى و120 لترامب

07:17 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
"بوليتيكو الأمريكية": 209 أصوات لبايدن فى المجمع الانتخابى و120 لترامب

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقًا لخريطة صحيفة "بوليتيكو"، حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن 209 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 120 صوتا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقًا لخريطة الصحيفة حسم ترامب حتى الآن 18 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس- يوتا- أيداهو-ميسوري)، في حين حسم بايدن 17 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- أوريجون-كاليفورنيا-واشنطن- كولورادو ).
وتشير النتائج إلى تأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد الأصوات، حيث حصل ترامب حتى الآن على ما يزيد على 52 مليونا و800 ألف صوت بنسبة 48.6 %، في حين حصل بايدن على نحو 54 مليونا و100 ألف صوت بنسبة 49.8%.

هذا المحتوى من

جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية النتائج الأولية المجمع الانتخابى ترامب المرشح الديمقراطي

الخبر التالى:

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بولاية أوهايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا