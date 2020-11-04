توقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شبكتا إيه بي سي نيوز وان بي سي أنه من المتوقع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا، أكبر ولاية في الولايات المتحدة ، بجانب ولايتي أوريجون وواشنطن، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور النتائج في الساحل الغربي.

وأفادت شبكة سي بي إس أيضا بأنه من المتوقع فوز بايدن بولاية كاليفورنيا، كما قالت إنه من المتوقع أن يفوز بولاية نيو مكسيكو.

وأظهرت التوقعات الإعلامية أن الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية إيداهو، ليواصل كسب الزخم في المناطق الواقعة بوسط البلاد.