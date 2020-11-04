توقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شبكتا إيه بي سي نيوز وان بي سي أنه من المتوقع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا، أكبر ولاية في الولايات المتحدة ، بجانب ولايتي أوريجون وواشنطن، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور النتائج في الساحل الغربي.
وأفادت شبكة سي بي إس أيضا بأنه من المتوقع فوز بايدن بولاية كاليفورنيا، كما قالت إنه من المتوقع أن يفوز بولاية نيو مكسيكو.
وأظهرت التوقعات الإعلامية أن الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية إيداهو، ليواصل كسب الزخم في المناطق الواقعة بوسط البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان