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استمرار مكاسب بايدن وترامب في عدة ولايات دون مفاجآت

04:00 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
استمرار مكاسب بايدن وترامب في عدة ولايات دون مفاجآت

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
واصلت وسائل إعلام أمريكية إبراز المكاسب الانتخابية التي حققها الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، دون مفاجآت حتى الآن.

وأظهرت مؤشرات أولية أن بايدن حسم الفوز في ولايات ديلاوير وماساتشوستس، بحسب شبكتي (إيه بي سي) و(فوكس نيوز) ، في حين أن ولاية فلوريدا، وهي ساحة معركة حاسمة ، لا تزال نتائجها غير محسومة.

وكشفت توقعات وسائل الإعلام أن الفوز سيكون من نصيب ترامب في أوكلاهوما وتينيسي.

ويسعى ترامب وبايدن إلى الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي لتأمين الفوز بالرئاسة.

جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية المرشح الديمقراطي

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