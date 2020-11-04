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بايدن يفوز بـ7 ولايات جديدة مقابل 5 لترامب

03:28 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
بايدن يفوز بـ7 ولايات جديدة مقابل 5 لترامب

جو بايدن

أفادت وكالة "أسوشيتيد برس"، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بـ7 ولايات جديدة، هم: كونيتكت، وديلاوير، وألينويز، ماريلاند، ماساتشوستس، نيو جيرزي، رود آيلاند.
بينما فاز منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولايات ساوث كارولينا، وألباما، وميسيسبي، وتينسي، وأوكلاهوما.
وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".
وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.
قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.

جو بايدن دونالد ترامب المرشح الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الأمريكية كونيتكت ساوث كارولينا

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