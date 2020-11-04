نتائج أولية: جو بايدن يفوز في ولاية فيرجينيا وترامب يتقدم في جورجيا

أفادت وكالة "أسوشيتيد برس"، بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية فيرجينيا، بينما تقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا.

وفاز ترامب حتى اللحظة وفقًا للنتائج الأولية، بولايات كنتاكي وإنديانا وويست فيرجينيا.

بينما حصل منافسه بايدن على الأصوات في ولايتي فيرمونت، وفيرجينيا.

وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".

وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.

قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.