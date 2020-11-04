إغلاق مراكز الاقتراع في 6 ولايات شرقية بانتخابات الرئاسة الأمريكية
واشنطن - (د ب أ):
أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ست ولايات شرقية هي جورجيا وإنديانا وكنتاكي وساوث كارولينا وفيرمونت وفرجينيا ، مع اقتراب اليوم الانتخابي من نهايته وسط منافسة محتدمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.
وتمثل تلك الولايات 60 صوتا في المجمع الانتخابي.
ويحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتا في المجمع للفوز بالرئاسة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان