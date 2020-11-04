سي إن إن: حملة بايدن تسابق الزمن لحشد مزيد من الناخبين في فلوريدا

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة ، جو بايدن، تسابق الزمن لحشد مزيد من الأشخاص للإقبال على التصويت في ولاية فلوريدا في الساعات الأخيرة للتصويت.

ونقلت الشبكة عن مستشار لبايدن القول إن الولايات الجنوبية (فلوريدا ونورث كارولينا وجورجيا) تمثل أكبر التحديات الليلة.

وأوضح أنه يشعر بارتياح في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسون.