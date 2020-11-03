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أكبر حصيلة منذ 15 أبريل.. فرنسا تسجل وفيات جديدة بكورونا

10:36 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
أكبر حصيلة منذ 15 أبريل.. فرنسا تسجل وفيات جديدة بكورونا

باريس

باريس - (د ب أ)
سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ منتصف أبريل الماضي، جاء نصفها من دور رعاية المسنين، مما يؤكد الحاجة الملحة التي تواجه السلطات للسيطرة على المرض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع عدد الوفيات بمقدار 854 إلى إجمالي 38289، مدعومًا جزئيا بإدراج بيانات عدة أيام من دور رعاية المسنين. وذكرت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 36330 اليوم الثلاثاء لتصل إلى 5ر1 مليون حالة. وارتفع متوسط الحالات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى 43438 حالة يوميا.

وبدأت فرنسا إغلاقًا ثانيًا على مستوى البلاد يوم الجمعة، مع فرض قيود على التنقل وإغلاق المتاجر غير الضرورية، في محاولة لإبطاء موجة مرضى كوفيد- 19 المصابين بأعراض خطيرة الأمر الذي يشكل عبء ثقيلا على الخدمات الصحية.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران لإذاعة "آر تي إل" اليوم الثلاثاء "نشهد زيادة جديدة في نشاط المستشفى وطاقة الإنعاش والعناية المركزة. التوتر مرتفع للغاية في المستشفيات".

باريس فرنسا فيروس كورونا دور رعاية المسنين

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