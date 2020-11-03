أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الجزائر: الرئيس تبون يواصل تلقي العلاج من كورونا وحالته الصحية تتحسن تدريجيًا

06:14 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
الجزائر: الرئيس تبون يواصل تلقي العلاج من كورونا وحالته الصحية تتحسن تدريجيًا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، يواصل تلقي العلاج بأحد المستشفيات الألمانية جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن تدريجي.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء "يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأضاف البيان "يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".
ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية معمقة في أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي عن نقل الرئيس عبد الـمجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 24 أكتوبر الماضي أن الرئيس تبون سيخضع إلى حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس كورونا.

هذا المحتوى من

عبد المجيد تبون الجزائر فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمير قطر: إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى العام المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء أرضياً على "أون تايم"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا