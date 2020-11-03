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بعد هجوم فيينا الإرهابي.. النمسا تعلن حدادًا وطنيًا ثلاثة أيام

12:24 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
بعد هجوم فيينا الإرهابي.. النمسا تعلن حدادًا وطنيًا ثلاثة أيام

هجوم إرهابي في العاصمة النمساوية فيينا

فيينا- (د ب أ):

أعلنت الحكومة النمساوية، الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، ومشتبه به.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قبل اجتماع لمجلس الوزراء "أفكارنا وقلوبنا مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم في هذه الساعات الصعبة للغاية بالنسبة لجمهورية النمسا".

ويستمر الحداد حتى يوم الخميس.

وكانت الشرطة أعلنت أن عددا من المسلحين أطلقوا النار في شارع بوسط فيينا، الساعة الثامنة تقريبا مساء أمس الاثنين (19:00 بتوقيت جرينتش)، وأن أعيرة نارية أطلقت في 6مواقع مختلفة.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 15 شخصا، بينهم رجل شرطة.

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