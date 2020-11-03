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الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي بفيينا

12:20 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي بفيينا

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع النمسا في جهودها الرامية لمواجهة الإرهاب، مُشددة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل مكافحة كافة أشكال الإرهاب والعنف ومحاربة المنظمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها.

كما أعربت، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب النمساوي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية.

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وزارة الخارجية البحرينية لبحرين لهجوم الإرهابي بفيينا

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