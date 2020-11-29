الأمم المتحدة تغير تقديرها لعدد قتلى هجوم نيجيريا
لاجوس - (د ب أ)
قامت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، بتعديل تقديرها لعدد الأشخاص الذين قتلوا في هجوم بشمال شرقي نيجيريا خلال مطلع الأسبوع.
وبعد أن ذكرت المنظمة في البداية أن 110 مدنيين على الأقل قتلوا، صدر بيان صحفي عن إدوارد كالون، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في نيجيريا بعد ذلك قال فيه إن "عشرات المدنيين قتلوا بلا رحمة وجرح كثيرون في هذا الهجوم".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن جماعة بوكو حرام كانت قد نفذت سلسلة من الهجمات الإرهابية في المنطقة خلال الأعوام القلائل الماضية.
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