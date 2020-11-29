الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في الحديدة اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة اليوم الأحد، الحكومة اليمنية والحوثيين إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

ودعا بيان صادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، أبهيجيت جوها، إلى ضبط النفس عقب التصعيد الأخير في الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأضاف في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه أنه: "أفيد خلال الأسبوع الماضي بوقوع غارات جوية واستخدام العبوات الناسفة والهجمات البرية، التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين بمن فيهم الأطفال مقلقة بشكل خاص".

وأكد أنه آن الأوان الآن لوقف إطلاق النار، ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الأرض.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، تواصل الانخراط بنحو استباقي مع كلا طرفي النزاع وتبذل كل الجهود لضمان بيئة مواتية لإحراز تقدم متجدد.

وحث البيان الطرفين على الوفاء بالتزاماتها وحل النزاعات من خلال الآليات المشتركة المناسبة، وليس في ساحة المعركة.

وشدد المسؤول الأممي على أنه يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية في الحديدة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، مقتل وجرح 17 مدنيًا، بقصف مدفعي حوثي جنوبي محافظة الحديدة، فيما لم تعلق الجماعة على الحادثة.

ومؤخرًا، تصاعدت المواجهات في الحديدة، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي الدعومة من إيران، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد وخرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية أممية نهاية العام 2018.