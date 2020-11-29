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اعتقال اثنين من أشقاء رئيس الدومينيكان السابق بشبهات فساد

09:37 م الأحد 29 نوفمبر 2020
اعتقال اثنين من أشقاء رئيس الدومينيكان السابق بشبهات فساد

دانيلو ميدينا

سانتو دومينجو - (د ب أ)

اعتقل اثنان من أشقاء رئيس جمهورية الدومينيكان السابق، دانيلو ميدينا، إلى جانب مسؤولين سابقين آخرين بناء على شبهات فساد.

وأعلن المدعي العام للبلاد، اليوم الأحد، أن هناك شبهات تحوم حول هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق باستغلال علاقاتهم الأسرية أثناء حكم ميدينا من 2012 حتى 2020 لتحقيق ثروات.

ومن بين المعتقلين، شقيقة ميدينا، كارمن، التي كانت نائبة رئيس صندوق ثروة سيادي كان من المفترض أن يستثمر أموالا بشكل أساسي من شركات في قطاع الكهرباء في مشروعات التنمية.

وأعلن الرئيس لويس أبينادر، الذي يتولى السلطة منذ أغسطس، أنه سيلغي الصندوق للاشتباه في وجود فساد.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن من بين المعتقلين وزير الصحة السابق فريدي هيدالجو.

دانيلو ميدينا الدومينيكان سانتو دومينجو

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