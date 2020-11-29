أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

فرنسا: اعتقال 81 شخصًا في أعقاب احتجاجات بشأن قانون أمني

01:17 م الأحد 29 نوفمبر 2020
فرنسا: اعتقال 81 شخصًا في أعقاب احتجاجات بشأن قانون أمني

الشرطة الفرنسية

باريس- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة في فرنسا 81 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بعد احتجاجات تم تنظيمها في العديد من المدن، ضد وحشية الشرطة وقانون أمني جديد مثير للجدل، طبقا لتقارير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن وزارة الداخلية قولها إن الاعتقالات جرت بعد أن تظاهر حوالي 133 ألف شخص، في العديد من المدن، و46 ألف في باريس وحدها.

وأضافت الوكالة أن المنظمين ذكروا لاحقا أن 500 ألف شخص شاركوا في المسيرات، فيما شارك 200 ألف في باريس.

وفي باريس، حيث اندلعت أعمال شغب منفصلة، أقام متظاهرون متاريس وألقوا أشياء على الشرطة وأصيب 23 رجل شرطة، طبقا لقوة الشرطة بالمدينة.

وفي مدينة "رين"، استخدم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتم تنظيم مزيد من المظاهرات في مدن ستراسبورج ومارسيليا وليون.

تأتي تلك المظاهرات بعد أن شهدت فرنسا حادثين ، حظيا باهتمام إعلامي واسع لوحشية الشرطة. فقد استخدمت الشرطة يوم الاثنين الماضي القوة لإخلاء مخيم للمهاجرين ويوم الخميس الماضي، ظهر مقطع فيديو لرجال شرطة يضربون منتجا موسيقيا أسود.

الشرطة الفرنسية فرنسا احتجاجات اعتقال اشخاص

الخبر التالى:

وكالة إيرانية تتحدث عن خطة اغتيال زادة وعلاقته بسوريا وحزب الله وحماس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تطلق موقعًا لاستخراج الشهادات وتقديم الخدمات إلكترونيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا