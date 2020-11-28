أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجزائر تسجل 1044 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

06:46 م السبت 28 نوفمبر 2020
الجزائر تسجل 1044 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):
أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم السبت، تسجيل 1044 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و21 حالة وفاة في يوم واحد.
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 81 ألفا و212 حالة إصابة، و2393 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 52 ألفا و568 حالة، فيما كانت أغلب حالات الوفيات من بين كبار السن.
يذكر أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

هذا المحتوى من

الجزائر فيروس كورونا جمال فورار

الخبر التالى:

الجيش الإثيوبي يشن هجومًا على تيجراي بعد انتهاء مهلة الاستسلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا