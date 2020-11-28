الجزائر تسجل 1044 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم السبت، تسجيل 1044 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و21 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 81 ألفا و212 حالة إصابة، و2393 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 52 ألفا و568 حالة، فيما كانت أغلب حالات الوفيات من بين كبار السن.

يذكر أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.