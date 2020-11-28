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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد تورط إسرائيل في اغتيال العالم فخري زاده

06:12 م السبت 28 نوفمبر 2020
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد تورط إسرائيل في اغتيال العالم فخري زاده

بهروز كمالوندي

وكالات:
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إسرائيل متورطة في اغتيال العالم المختص في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده، وتقف وراء حريق منشأة نطنز النوية في أغسطس الماضي.
وقال كمالوندي، في تصريحات لراديو طهران، اليوم السبت "يمكن رؤية آثار هؤلاء الإرهابيين (في إشارة لإسرائيل) في حوادث مختلفة. في حادثة نطنز مثلا يمكن القول إن عواملها هي نفس عوامل الحادثة الأخيرة لاغتيال العالم فخري زاده، ويبدو أن الكيان الصهيوني (إسرائيل) متورط في هذه العمليات".
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس، اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة، إثر هجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران.
كما توعدت إيران بالرد على اغتيال فخري زاده، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، "سوف نرد على اغتيال فخري زاده في الوقت المناسب".
ووجهت إيران رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ولمجلس الأمن تتحدث فيها عن "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية" في اغتيال فخري زاده وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

بهروز كمالوندي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إيران الاحتلال الإسرائيلي

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