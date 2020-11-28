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إصابات كورونا في أمريكا تقترب من الـ14 مليون إصابة

10:31 ص السبت 28 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في أمريكا تقترب من الـ14 مليون إصابة

فيروس كورونا

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 205 ألاف 557 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1404 حالات وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ارتفع إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 13 مليونا و88 ألفا و821 إصابة، من بينهم 264 ألفا 858 حالة وفاة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على مستوى العالم من حيث ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

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فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الولايات المتحدة الأمريكية كورونا في أمريكا

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