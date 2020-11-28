واشنطن تأمر بإعادة تحريك حاملة طائرات إلى الخليج‎

وكالات:

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمر بإعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الخليج العربي.

ويأتي ذلك التحرك على وقع التوترات الأخيرة بالمنطقة إثر اغتيال العالم الإيراني البارز محسن خيري زادة.

وتوعد مسؤولون في إيران، بالانتقام لمقتل عالمها البارز من إسرائيل.

فيما رفضت إسرائيل التعليق على تقارير اغتيال العالم الإيراني.