أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

واشنطن تأمر بإعادة تحريك حاملة طائرات إلى الخليج‎

12:12 ص السبت 28 نوفمبر 2020
واشنطن تأمر بإعادة تحريك حاملة طائرات إلى الخليج‎

حاملة طائرات امريكية

وكالات:

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمر بإعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الخليج العربي.

ويأتي ذلك التحرك على وقع التوترات الأخيرة بالمنطقة إثر اغتيال العالم الإيراني البارز محسن خيري زادة.

وتوعد مسؤولون في إيران، بالانتقام لمقتل عالمها البارز من إسرائيل.

فيما رفضت إسرائيل التعليق على تقارير اغتيال العالم الإيراني.

حاملة طائرات امريكية الخليج وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور .. اعتداء كاسونجو على بادجي بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا