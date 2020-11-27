أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تحطم طائرة تدريب هندية من طراز (ميج-29) فوق بحر العرب

12:25 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
تحطم طائرة تدريب هندية من طراز (ميج-29) فوق بحر العرب

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت البحرية الهندية اليوم،الجمعة، فقدان طائرة تدريب من طراز (ميج-29 كيه) تابعة لها فوق بحر العرب، مضيفة أنه تم إنقاذ طيار فيما تجري وحدات جوية وبرية البحث عن آخر.

وذكرت البحرية الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - أن الحادث وقع مساء أمس الخميس في حوالي الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي)، مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن البحرية الهندية تمتلك أسطولا يضم أكثر من 40 طائرة مقاتلة من طراز (ميج-29 كيه) متمركزة في ولاية "جوا"، وتعمل أيضا من ظهر حاملة الطائرات "آي.إن.إس فيكراماديتيا".

نيودلهي تحطم طائرة تدريب هندية البحرية الهندية بحر العرب

الخبر التالى:

الصدر يدعو أتباعه إلى تحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان العراقي المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا