أتباع الصدر يتوافدون إلى ساحة التحرير ببغداد للمشاركة في صلاة موحدة

بغداد- (د ب أ) :

خرج عشرات الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الجمعة إلى ساحة التحرير وسط بغداد وفي عدد من المحافظات الأخرى للمشاركة في أداء صلاة موحدة لدعم خطوات التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستجرى منتصف العام المقبل.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) أن شوارع بغداد المؤدية إلى ساحة التحرير شهدت توافد الآلاف من أتباع الصدر حاملين أعلام العراق ومرتدين كمامات للوقاية من فيروس كورونا للمشاركة في أداء صلاة الجمعة وسط ساحة التحرير استجابة لدعوى من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتأكيد مشاركة أتباع الصدر في الإنتخابات المقبلة والسعي لحصد الأصوات التي تؤهل التيار الصدري للفوز بغالبية مقاعد البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة".

ونشرت السلطات العراقية قوات أمنية وعسكرية لتأمين الحماية لهذه التجمعات الجماهيرية.

وبحسب مصادر في التيار الصدري، فإن هذه التجمعات ستشهد تلاوة ميثاق يؤكد إصرار أنصار الصدر على المشاركة الواسعة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة بموعدها منتصف العام المقبل وحصد الأصوات التي تؤهلهم بتشكيل الحكومة المقبلة .

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد مرارا ، أن "الحكومة الحالية انتقالية هدفها الوصول الى انتخابات مبكرة، وعلى الرغم ممن يحاول وضع العقبات أمامها، الا أنها عازمة على إجراء انتخابات شفافة وعادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل".

ومن المقرر اجراء الانتخابات المبكرة في السادس من شهر يونيو المقبل.