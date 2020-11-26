عمدة موسكو: لا خطط لإغلاق العاصمة الروسية بسبب كورونا

موسكو - (أ ش أ):

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، إنه لا توجد خطط لإغلاق العاصمة الروسية بسبب كورونا.

وأضاف سوبيانين، في تصريحات متلفزة، رداً على سؤال ما إذا كان سيتم إغلاق العاصمة، اعتباراً من ديسمبر المقبل "الشائعات تتنقل لقد (أغلقناها)، وفقًا للشائعات، في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والآن اعتباراً من ديسمبر، لكن كما ترون، لا نسترشد بالشائعات لا توجد مثل هذه الخطط"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأردف العمدة: "ننطلق من الوضع الوبائي الواقعي ونتخذ الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة".

وختم سوبيانين بالقول إنه لا توجد خطط لأغلاق قطاعات الاقتصاد في المستقبل القريب".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا - في وقت سابق اليوم - تسجيل 25 ألفا و487 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6075 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليونين و187 ألفا و990 إصابة.

وأشار إلى تسجيل 524 حالات وفاة بفيروس كورونا في روسيا - خلال الـ24 ساعة الماضية - ليرتفع إجمالي الوفيات 38 ألفا و62 شخصا، من بينها 73 حالة وفاة في العاصمة.