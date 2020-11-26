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إثيوبيا تعلن بدء المرحلة الأولى لتوليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو المقبل

08:11 م الخميس 26 نوفمبر 2020
إثيوبيا تعلن بدء المرحلة الأولى لتوليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو المقبل

سد النهضة

وكالات:

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بدء المرحلة الأولى لتوليد الكهرباء من سد النهضة في يونيو من العام القادم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وكان الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، حذر من معاودة إثيوبيا ملء سد النهضة في المرحلة الثانية اعتبارا من شهر يونيو من العام المقبل.

وأضاف علام، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الاثنين الماضي، أن الوقت ينفد وإن الحروب الداخلية في إثيوبيا قد تؤدي إلى إيقاف إنشاءات السد بصورة مؤقتة، لافتًا إلى تعجل إثيوبيا ملء سد النهضة ب18 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية لأسباب استراتيجية لكي يكون السد أكثر استقرارا.

وتابع أن كمية المياه المتواجدة في الوقت الراهن في سد النهضة والتي تصل إلى 5 مليار متر مكعب غير مؤثرة سواء على مصر أو السودان.

سد النهضة وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إثيوبيا

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