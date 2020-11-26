إردوغان يستقبل أمير قطر في تركيا

وكالات:

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى تركيا، الخميس، لحضور الاجتماع الـ6 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وكان باستقباله الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

ونشرت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية مقطع فيديو من مراسم الاستقبال لافتة إلى أن هذه القمة "ستكون الـ28 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال 70 شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية".

وأشارت القناة التركية إلى أن عام 2020 "شهد قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس إردوغان للدوحة في 2 يوليو، وهي الأولى له خارجيًابعد ظهور جائحة كورونا، ووُصفت الزيارة حينها بالاستثنائية، أما القمة الثانية فكانت في 7 أكتوبر، وكانت أيضًا خلال زيارة عمل أجراها أردوغان إلى الدوحة، واستمرت ليوم واحد".

ولفتت إلى "توقيع 52 اتفاقية بين البلدين خلال فترة قياسية بعد تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة في 2014، حيث عُقدت 5 اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا".