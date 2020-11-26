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كوريا الجنوبية تدين استهداف الحوثيين منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية

07:19 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تدين استهداف الحوثيين منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أدانت كوريا الجنوبية الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في سول اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشوي يونج سام: "تعبر حكومتنا عن قلقها العميق فيما يتعلق بالهجوم الذي تم تدبيره ضد منشأة أرامكو النفطية، وندين أي عمل يعرض أرواح المدنيين أو البنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر".

وأعلن الحوثيون يوم الاثنين استهداف محطة توزيع لأرامكو في المملكة العربية السعودية بصاروخ مجنح، ما أسفر عن اندلاع حريق في خزان للوقود بمحطة بترولية شمال جدة.

كوريا الجنوبية الحوثيين منشأة نفطية شركة أرامكو السعودية

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