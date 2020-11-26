وفاة "الصادق المهدي" زعيم حزب الأمة السوداني متأثرا بكورونا

توفي الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصيب المهدي بفيروس كورونا في مطلع الشهر الجاري، تدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد من جراء مضاعفات الفيروس، وفق سكاي نيوز.

ولد المهدي في ديسمبر من عام 1935 في مدينة أم درمان، كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم، حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.

وتولى الصادق المهدي إمامة الأنصار وقيادة الجبهة القومية المتحدة، عقب وفاة والده، وانتخب انتخب رئيسا لوزراء السودان بين عامي 1966 و1967 وعامي 1986 و1989.

وترأس المهدي "قوى نداء السودان" وهو تحالف يضم أحزابا مدنية، وحركات مسلحة، ومنظمات مجتمع مدني.