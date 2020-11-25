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فرنسا تتهم المملكة المتحدة بالتباطؤ في محادثات بريكست

11:48 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
فرنسا تتهم المملكة المتحدة بالتباطؤ في محادثات بريكست

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

باريس - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمام لجنة برلمانية في باريس، إن المملكة المتحدة تماطل في المناقشات بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وإن نتيجة المحادثات لا تزال "غير مؤكدة إلى حد كبير"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر لو دريان في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ما زالا "متباعدان للغاية" بشأن موضوع حقوق الصيد ولا يوجد تقارب بشأن قواعد المنافسة العادلة.

وأضاف لو دريان: "تواصل المملكة المتحدة إطالة أمد المناقشات حول القضايا الجانبية وتتلاعب بالتقويم. لن نترك الجدول الزمني يتقدم على المحتوى في الأسبقية. الأمر متروك للبريطانيين للتخلي عن المواقف التكتيكية والقيام بالمبادرات اللازمة ".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة للمحادثات وأشارت إلى مجموعة مماثلة من العقبات عندما ألقت كلمة أمام البرلمان الأوروبي صباح اليوم.

جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي

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