وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الأزمة السورية
الرياض - (د ب أ)
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض اليوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون، مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها.
وكانت المملكة العربية السعودية، جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سورية جير بيدرسون، والجهود الهادفة إلى وقف المأساة في سورية، مشيرة إلى مساهمتها في تسهيل التوصل إلى حل سياسي باستضافتها مؤتمرين بخصوص الشأن السوري في الرياض؛ حيث انتهت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية.
وقال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، إن السعودية بذلت وتبذل كل جهد؛ لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها، منوهًا باستمرار معاناة الشعب السوري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان