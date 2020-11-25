أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الأزمة السورية

08:28 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الأزمة السورية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض اليوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون، مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها.

وكانت المملكة العربية السعودية، جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سورية جير بيدرسون، والجهود الهادفة إلى وقف المأساة في سورية، مشيرة إلى مساهمتها في تسهيل التوصل إلى حل سياسي باستضافتها مؤتمرين بخصوص الشأن السوري في الرياض؛ حيث انتهت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية.

وقال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، إن السعودية بذلت وتبذل كل جهد؛ لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها، منوهًا باستمرار معاناة الشعب السوري.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي الأزمة السورية الرياض

الخبر التالى:

الحكومة الباكستانية تستبعد فرض إغلاق جديد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سلالة جديدة أسرع انتشارًا".. تحذيرات من الموجة الثانية لكورونا في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا