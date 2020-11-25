وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الأزمة السورية

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض اليوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون، مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها.

وكانت المملكة العربية السعودية، جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سورية جير بيدرسون، والجهود الهادفة إلى وقف المأساة في سورية، مشيرة إلى مساهمتها في تسهيل التوصل إلى حل سياسي باستضافتها مؤتمرين بخصوص الشأن السوري في الرياض؛ حيث انتهت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية.

وقال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، إن السعودية بذلت وتبذل كل جهد؛ لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها، منوهًا باستمرار معاناة الشعب السوري.