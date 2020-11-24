بايدن يعلن ترشيحه بلينكن وزيرًا للخارجية ومايوركاس للأمن الداخلي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء، عن ترشيح انتوني بلينكن كوزير للخارجية وأليخاندرو مايوركاس كوزير للأمن الداخلي.

وقال بايدن، خلال حديث له في ولاية ديلاوير الأمريكية، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعيين أفريل هاينز مديرًا للمخابرات الوطنية وليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، و"جيك سوليفان" مستشارًا للأمن القومي و"جون كيري" كمبعوث رئاسي خاص معني بالمناخ.

وقال بايدن إن "هذا الفريق سوف يحافظ على أمن وأمان بلادنا وشعبنا، فهو يعكس حقيقة عودة الولايات المتحدة، ومستعد لقيادة العالم وعدم التراجع عنها".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن فريقه سيجسد اعتقاداته بأن الولايات المتحدة هي "الأقوى عندما تعمل مع حلفائها".