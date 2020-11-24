بنسلفانيا تصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز جو بايدن

وكالات

أصبحت ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أحدث ولاية تصدق على نتائجها الانتخابية، مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت "واشنطن بوست".

وأعلن حاكم الولاية توم وولف، مساء اليوم، تصديق الولاية على نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز مرشح الديمقراطيين جو بايدن ليصبح الرئيس ٤٦ للولايات المتحدة.

من جانبه أخطر كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، مساء الثلاثاء، فريقه ببدء العملية الانتقالية لانتقال السلطة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" كتب ميدوز في رسالة عبر البريد الإلكتروني لأعضاء فريقه، أن مدير إدارة الخدمات العامة سمح ببدء عملية الانتقال الرئاسي، وأريد أن أذكر جميع موظفي المكتب التنفيذي للرئيس بالإجراءات والتوجيهات الحالية التي يجب أن نلتزم بها تجاه هذه الإدارة".

وشدد على أنه لا ينبغي التواصل مع فريق بايدن ما لم يطلب ذلك بشكل مباشر، موضحًا أن تم تحديد نقاط اتصال بين إدارة ترامب وفريق بايدن.