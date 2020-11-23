أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

القضاء التركي: السجن 17 عامًا لصحفي نشر معلومات عن انقلاب 2003

11:52 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
القضاء التركي: السجن 17 عامًا لصحفي نشر معلومات عن انقلاب 2003

سجن _أرشيفية

تركيا - (أ ش أ)

أصدر القضاء التركي حكمًا بالسجن، 17 عامًا وشهرًا واحدًا على الكاتب الصحفي محمد بارانسو، بعد إدانته بنشر معلومات عن محاولة انقلاب عام 2003 في تركيا، اعتبرتها المحكمة سرية للغاية.
ووجهت المحكمة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إلى برانسو "إفشاء وثائق سرية للدولة"، حيث نشر عبر الصحيفة التي يعمل لديها، وثائق ومستندات تفضح مخطط انقلاب "المطرقة" على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2003، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة سلفه عبد الله جول.
ودفعت الوثائق التي نشرها الصحفي في عام 2010، النيابة العامة لفتح تحقيقات أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الضباط والجنرالات خططوا لانقلاب عسكري عام 2003 على أردوغان.
وعرفت قضية "المطرقة" على أنها محاولة لانقلاب عسكري خطط له قائد الجيش التركي السابق الجنرال تشيتين دوغان عام 2003، للإطاحة بالحكومة التي كان يرأسها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أشهر قليلة من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم.

هذا المحتوى من

القضاء التركي تركيا محمد بارانسو

الخبر التالى:

وزير الدولة الأفغاني للسلام: 4 عقود من الحرب تسببت في شقاء كبير لشعب أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا