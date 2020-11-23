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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة منتجات بترولية في السعودية

09:15 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة منتجات بترولية في السعودية

منظمة التعاون الإسلامي

وكالات

أدانت ‏منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة السعودية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن حريق نشب في خزان للوقود بمحطة للمنتجات البترولية شمال جدة بالمملكة، جراء اعتداء إرهابي بمقذوف، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية.

منظمة التعاون الإسلامي اعتداء إرهابي جدة السعودية وزارة الطاقة السعودية حريق

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