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روسيا تأسف لانسحاب أمريكا من معاهدة الأجواء المفتوحة

12:23 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
روسيا تأسف لانسحاب أمريكا من معاهدة الأجواء المفتوحة

ديمتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن خروج الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة يعني أن تفقد المعاهدة نفسها قابليتها للتطبيق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيسكوف القول إنه لا يمكن لروسيا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يقبل الرئيس الحالي النتائج ويتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية.

وأنهت الولايات المتحدة رسميا مشاركتها في معاهدة الأجواء المفتوحة أمس الأحد، بعد نصف عام من إعلان اعتزامها الانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الثقة من خلال السماح للدول بمراقبة جيوش بعضها البعض.

وسمحت اتفاقية الحد من الأسلحة، التي تم التفاوض عليها في عام 1992، للدول الـ 34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، بإجراء رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن موسكو انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة من خلال منع رحلات الاستطلاع حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينجراد الروسي والحدود مع جورجيا، وكذلك منع رحلات المراقبة الجوية فوق التدريبات العسكرية الروسية.

ديمتري بيسكوف انسحاب أمريكا روسيا معاهدة الأجواء المفتوحة الولايات المتحدة

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