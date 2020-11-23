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الشرطة الألمانية تقتل مشتبها به أطلق أعيرة نارية بالقرب من مدينة بون

05:31 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
الشرطة الألمانية تقتل مشتبها به أطلق أعيرة نارية بالقرب من مدينة بون

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):
قتلت الشرطة الألمانية مساء الأحد مشتبها به قام بإطلاق أعيرة نارية في بلدة مكنهايم الواقعة بالقرب من مدينة بون.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشتبه به قتل في موقع الحادث.

وأضاف المتحدث أن القوات الخاصة الألمانية انتشرت في المكان وتبادلت إطلاق النار مع المشتبه به.

ونقل ضابط شرطة الى المستشفى مصابا بطلقات نارية في يده. ولم تكن هناك أي إصابات أخرى.

وأوضحت الشرطة أنها توجهت إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) بعد ورود بلاغ من شهود عيان عن وجود شخص مثير للشغب.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به أطلق حسبما تردد أعيرة نارية في الشارع ثم مضى في طريقه قدما.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به أطلق المزيد من الطلقات بعد ذلك، مما استدعى نشر القوات الخاصة.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنه لم يكن هناك وقت لإخلاء المباني المجاورة ، مضيفا أن الأطباء والمسعفين كانوا في مكان الحادث.

وذكرت صحيفة " بونر جنرال أنتسايجر" الألمانية أن العديد من رجال الشرطة ، بعضهم مدجج بالسلاح ، قد نزلوا إلى الشوارع.

ولم تتضح هوية المشتبه به والدافع المحتمل وراء قيامه بإطلاق النار.

الشرطة الألمانية أطلاق نار بون

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