أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

12:46 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا

وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، مساء يوم الأحد، و28337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و562 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إنه تم رصد 562 وفاة جراء فيروس كورونا، وتسجيل 28337 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفاضا من 34767 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 49823 وفاة منذ ظهور الفيروس في فبراير الماضي، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.409 مليون إصابة.

إيطاليا وزارة الصحة الإيطالية فيروس كورونا

الخبر التالى:

البرازيل تسجل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 194 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا