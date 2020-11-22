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مسيرة في برلين احتجاجًا على قيود كورونا

11:46 م الأحد 22 نوفمبر 2020
مسيرة في برلين احتجاجًا على قيود كورونا

احتجاجات برلي -ارشيفية

برلين - (د ب أ)

نظم نحو مئتي متظاهر مسيرة صامتة في برلين، يوم الأحد، احتجاجًا على ما اعتبروه انتهاكات للحريات، في إشارة إلى الإرشادات الصحية التي تطالب الأشخاص بالبقاء في المنازل وإغلاق الأعمال التجارية لوقف تفشي جائحة كورونا.

وتم نشر نحو 600 شرطي لتأمين تلك المسيرة. ومنحت السلطات تصريحات لخمسة آلاف شخص بالمشاركة، لكن الشرطة قالت إن نسبة المشاركة كانت منخفضة بشكل ملحوظ.

وهناك احتجاجات مماثلة يتم التخطيط لها في عدد من المدن الألمانية الأخرى، بما في ذلك هامبورج وشتوتجارت، ويتوقع أن تكون تلك الفعاليات أقل حجمًا، ودعا المنظمون إلى التظاهر سلميًا.

مسيرة في برلين قيود كورونا جائحة كورونا

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