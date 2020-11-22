إصابات كورونا في العالم تقترب من 58.3 مليون حالة

واشنطن - (د ب أ)

وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 58 مليونًا و266 ألفًا و428 حالة، حتى اليوم الأحد الساعة 13:20 بالتوقيت العالمي المنسق، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى المرض، الذي يسببه الفيروس، والمعروف رسميا باسم كوفيد-19، إلى وفاة مليون و382 ألفًا و649 حالة حول العالم.

كانت البيانات المتوفرة على موقع جامعة هوبكنز الامريكية في الساعة 6:00 صباح اليوم الأحد قد أظهرت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و143 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر37 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و380 ألف حالة

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.