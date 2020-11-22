رئيس وزراء السويد: بلادنا تخضع لاختبار بسبب جائحة كورونا
ستوكهولم - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الأحد، إن السويد تخضع لاختبار بسبب جائحة فيروس كورونا، وحث البلاد على "التكاتف" لتقليل العدد المتزايد لحالات الإصابة.
وأضاف لوفين في كلمة للأمة: "لقد انتهى المتنفس البسيط الذي كان لدينا خلال الصيف والخريف".
وأضاف: "سيصاب مزيد من الأشخاص بالعدوى. المزيد من أسّرة العناية المركزة ستستخدم للمرضى المصابين بكورونا والمزيد يموتون".
يشار إلى أن الخطابات التلفزيونية من هذه الطبيعة ليست شائعة في السويد، وأدلى لوفين بخطاب مماثل في مارس الماضي، أثناء المرحلة الأولية للجائحة، وخطاب سابق في 2017 بعد هجوم إرهابي في ستوكهولم.
وسجلت البلاد البالغ تعدادها 3ر10 مليون شخص نحو 208 آلاف و300 إصابة وأكثر من 6400 حالة وفاة على صلة بفيروس كورونا بشكل إجمالي.
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