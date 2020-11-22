كوريا الشمالية تدعو لتشديد الرقابة على الحدود في ظل ارتفاع إصابات كورونا عالميا
بيونج يانج - (أ ش أ):
دعت كوريا الشمالية اليوم الأحد إلى تشديد الرقابة على الحدود والاستمرار في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.
وقالت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية إن "بناء حاجز منيع استعدادا للجائحة المتفاقمة هو قضية حاسمة في تكثيف حملة مكافحة الفيروس"، لافتة إلى أنه يتعين الاستمرار في الحفاظ على حاجز حديدي لحماية سلامة البلاد وشعبها..وذلك حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية.
ودعت وسائل الإعلام المسؤولين إلى إيجاد وسد أي حيز مهما كان صغيرا لأي انتقال محتمل للفيروس، محذرة من الإهمال وعدم المسؤولية.
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