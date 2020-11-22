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قادة العالم يثنون على اتفاق المناخ وترامب يصفه بـ"قاتل الوظائف"

09:37 م الأحد 22 نوفمبر 2020
قادة العالم يثنون على اتفاق المناخ وترامب يصفه بـ"قاتل الوظائف"

دونالد ترامب

الرياض - (د ب أ)

دعا قادة العالم إلى عدم إضاعة رؤية الأهداف المناخية، وسط جائحة فيروس كورونا والالتزام بأهداف اتفاق باريس، وسط آمال بأن ينضم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للاتفاق مرة أخرى.

وناقش المشاركون في اليوم الثاني لقمة افتراضية لمجموعة العشرين موضوع تغير المناخ في جلسة استضافتها المملكة العربية السعودية.

وأثنى القادة المشاركون في القمة على اتفاق باريس والحاجة إلى الاحتفاظ بالزخم بشأن الأهداف المناخية بالرغم من تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصادات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في المقابل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق باريس الذي انسحبت إدارته منه على نحو منفرد، وقال إنه "يقتل الوظائف" في الداخل.

وأضاف ترامب في كلمة قصيرة خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية: "اتفاق باريس هذا ليس مصمما لإنقاذ البيئة، بل مصمم لقتل الاقتصاد الأمريكي".

ولطالما جادل ترامب بأن الاتفاق يفيد منافسين للولايات المتحدة مثل الصين، وأن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق دولي للعمل على الحد من تلوث الهواء وموارد المياه.

دونالد ترامب جو بايدن اتفاق المناخ

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