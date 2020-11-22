بلومبرج: لجنة النظر في عقد مشبوه لصفقة غواصات تشكل أزمة لحكومة نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إنه عيّن لجنة للنظر في صفقة سابقة خاصة بغواصات وسفن تحيط بها مزاعم فساد من جانب شركاء ومعاونين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي خطوة قد تؤدي لانهيار الحكومة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا جانتس، المنافس السياسي لنتنياهو، في الماضي إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الفضيحة المحيطة بعقد الدولة لشراء غواصات من مجموعة ألمانية.

ونفى نتنياهو أي صلة له بتلك المسألة، وقال المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، إن رئيس الوزراء ليس مشتبها به في ذلك التحقيق.

وذكرت بلومبرج أن إعادة النظر في تلك القضية يمكن أن يجلب اضطرابات لحكومة البلاد، التي ينفد منها الوقت المحدد أواخر ديسمبر كموعد نهائي لتمرير الميزانية، وإذا تخلفت عن ذلك الموعد فإن الائتلاف سيتفكك وستكون النتيجة هي انتخابات عامة.