أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

حماس تحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد

02:53 م الأحد 22 نوفمبر 2020
حماس تحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد

الناطق باسم حماس فوزي برهوم

غزة - (د ب أ):

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تزال غير ملتزمة بإجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة وتتحمل مسؤولية التداعيات عن ذلك.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، بأن "استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان".

واعتبر برهوم أن إسرائيل "تتهرب من مسؤولياتها تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا".

وقال إن "الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف أن على إسرائيل أن تتحمل جميع تداعيات "استمرار الحصار والتصعيد والعدوان".

وشنت إسرائيل فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع الليلة الماضية على مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.

فوزي برهوم حركة حماس إسرائيل قطاع غزة

الخبر التالى:

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق اليابان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا بداية العام القادم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا