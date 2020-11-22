حماس تحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد

غزة - (د ب أ):

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تزال غير ملتزمة بإجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة وتتحمل مسؤولية التداعيات عن ذلك.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، بأن "استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان".

واعتبر برهوم أن إسرائيل "تتهرب من مسؤولياتها تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا".

وقال إن "الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف أن على إسرائيل أن تتحمل جميع تداعيات "استمرار الحصار والتصعيد والعدوان".

وشنت إسرائيل فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع الليلة الماضية على مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.