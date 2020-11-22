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روسيا تطرح لقاحها المضاد لكورونا بسعر أقل من لقاحي فايزر ومودرنا

02:53 م الأحد 22 نوفمبر 2020
روسيا تطرح لقاحها المضاد لكورونا بسعر أقل من لقاحي فايزر ومودرنا

لقاح كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن مركز جامالي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، أنه قرر طرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأمريكيتين، وذلك تزامنا مع استعداد صندوق الاستثمار المباشر الروسي للإعلان عن سعر لقاح "سبوتنيك في" الأسبوع المقبل.

وذكر المركز - في تغريدة على حساب رسمي للقاح الروسي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا.

وأضاف المركز - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 5ر19 دولار أمريكي، بينما طرحت مودرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارا أمريكيا.

وكانت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية إيلينا بايبارينا، قد أكدت الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

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