أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المعارضة في جورجيا تقاطع الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية

10:51 م السبت 21 نوفمبر 2020
المعارضة في جورجيا تقاطع الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية

جورجيا

تبليسي - (د ب أ)

قررت جمهورية جورجيا الواقعة جنوب القوقاز، إجراء الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية بها، التي صحبتها احتجاجات عدة في ظل مقاطعة المعارضة لها.

ولا يزال هناك 17 مقعدًا خاليًا في البرلمان ولم يتقدم لشغلها إلا مرشحون من حزب الحلم الجورجي الحاكم.

وكان من المقرر في الأصل إجراء جولة إعادة على تلك المقاعد.

قاطعت المعارضة التي لم تعترف بانتخابات 31 أكتوبر الماضي ولا ترغب في المشاركة في البرلمان الجديد عملية التصويت اليوم السبت.

وبالجملة كانت المشاركة في التصويت منخفضة.

وقالت الرئيسة سالومي سورابيشفيلي خلال إدلائها بصوتها في تبليسي إنها تأمل في "تشكل برلمان فاعل وموضوعي يضم العديد من الأحزاب".

ودعا رئيس الوزراء جورجي جاشاريا المعارضة إلى نقل النقاش السياسي من احتجاجات الشوارع إلى البرلمان.

وقال جارشيا: "بغض النظر عن حجم التناقضات بيننا، فيجب أن نحاول أن نتحدث معا، وأن نعمل معا، ونتعلم كيفية تحمل المسؤولية".

جورجيا تبليسي الانتخابات البرلمانية بجورجيا

الخبر التالى:

تركيا تبدأ فرض حظر تجوال ليلي في عطلة نهاية الأسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| أول تعليق من أشرف زكي على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا