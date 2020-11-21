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وزير الخارجية السعودي: البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر متواصل

09:56 م السبت 21 نوفمبر 2020
وزير الخارجية السعودي: البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر متواصل

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وكالات:
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر متواصل.
وأكد الوزير السعودي في تصريحات لوكالة رويترز، أن حل الأزمة القطرية مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران.
وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

فيصل بن فرحان الخارجية السعودية مقاطعة قطر السعودية

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