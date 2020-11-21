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الولايات المتحدة تعلن اندماج قيادتي قواتها في أوروبا وأفريقيا

11:35 ص السبت 21 نوفمبر 2020
الولايات المتحدة تعلن اندماج قيادتي قواتها في أوروبا وأفريقيا

الولايات المتحدة

واشنطن - أ ش أ

أعلنت الولايات المتحدة عن اندماج قيادتي قواتها في أوروبا وأفريقيا، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز قدرات هذه القوات عالميا وإقليميا وتوسيع نطاق عملياتها بصورة أكبر.

وأشار بيان صادر عن الجيش الأمريكي، إلى أن القيادة الجديدة ستحمل مسمى "قوات الجيش الأمريكي بأوروبا وأفريقيا" أو مختصرا "يو إس آر يورـ آف" وسيتولى رئاسة هذه القوات الجنرال كريستوفر كافولي.

وقال رايان ماكارثي وزير الجيش الأمريكي في سياق البيان - إن دمج القيادتين سيعزز جاهزية القوات الأمريكية على المستويين الإقليمي والدولي دعما للاستراتيجية الدفاعية الوطنية كما سيزيد فعاليتها وقدراتها على التحرك على نطاق واسع وتنفيذ عمليات متعددة.

يذكر أن قيادة القوات الأمريكية في أوروبا تقع بمدينة ويسبادن بألمانيا بينما قيادة القوات بالقارة الأفريقية في مدينة فينسينزا بإيطاليا ، ولم يتحدد بعد ما إذا كانت هناك تغييرات سوف تطرأ على هذين المقرين بعد دمج القيادتين.

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الولايات المتحدة أوروبا أفريقيا

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