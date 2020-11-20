العراق: تسجيل 49 حالة وفاة و2543 إصابة بفيروس كورونا
بغداد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 531769 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت 49 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11883 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 460394 حالة بعد تسجيل 2904 حالة شفاء اليوم أيضا.
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