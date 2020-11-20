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المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج اللجنة العسكرية "5+5"

08:55 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج اللجنة العسكرية "5+5"

اللواء أحمد المسماري

بنغازي - (أ ش أ):

حذّر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري من انتشار أخبار كاذبة ووهمية بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، والتأثير على سير عملها.

وكتب المسماري- على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لبوابة (أفريقيا) الإخبارية الليبية- "أرجو الانتباه والإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة، والتي تحمل اسمي وتبث أخبار كاذبة ووهمية الغرض منها بث الفتنة والفرقه والتشويش على النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة العسكرية الليبية 5+5".

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أحمد المسماري اللجنة العسكرية الجيش الليبي

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