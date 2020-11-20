أمريكا تقرر تمديد قيود السفر على الحدود الشمالية والجنوبية حتى 21 ديسمبر
واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة قررت تمديد قيود السفر غير الضرورية على الحدود الشمالية والجنوبية حتى 21 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الشبكة، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعتزم تمديد هذه القيود على الحدود المشتركة للولايات المتحدة مرة أخرى منذ أن تم تنفيذها لأول مرة أواخر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت إلى أنه من المتوقع نشر إشعارات بهذا الشأن في السجل الفيدرالي، يوم الاثنين المقبل.
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