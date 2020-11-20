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"بيونتيك" و"فايزر" تطلبان موافقة عاجلة على لقاحهما ضد كورونا

02:21 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
"بيونتيك" و"فايزر" تطلبان موافقة عاجلة على لقاحهما ضد كورونا

شعار شركة فايزر في نيويورك

ماينتس/ نيويورك - (د ب أ):
تعتزم شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية التقدم بطلب للحصول على موافقة عاجلة على اللقاح الذي طورتاه ضد فيروس كورونا المستجد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما أعلنت الشركتان في بيان مشترك اليوم الجمعة.
وبحسب البيان، يمكن البدء في تسليم اللقاح، المسمى BNT162b2، بحلول نهاية هذا العام، إذا تمت الموافقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن "بيونتك" و"فايزر"هما أول شركتين تنشران نتائج واعدة بشأن اللقاح الذي عملا على تطويره، وتتقدمان بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي سيتعين عليها الآن مراجعة الطلب.
وليس من الواضح حتى الآن المدة التي سوف تستغرقها عملية مراجعة الطلب. ومع ذلك يتطلع خبراء أمريكيون إلى إصدار نتيجة المراجعة قبل نهاية العام. وتنطبق عملية الموافقة المعجلة على لقاحات كورونا نظرا للحاجة الملحة له.

شركة فايزر لقاح كورونا بيونتيك

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