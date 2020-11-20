"بيونتيك" و"فايزر" تطلبان موافقة عاجلة على لقاحهما ضد كورونا
ماينتس/ نيويورك - (د ب أ):
تعتزم شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية التقدم بطلب للحصول على موافقة عاجلة على اللقاح الذي طورتاه ضد فيروس كورونا المستجد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما أعلنت الشركتان في بيان مشترك اليوم الجمعة.
وبحسب البيان، يمكن البدء في تسليم اللقاح، المسمى BNT162b2، بحلول نهاية هذا العام، إذا تمت الموافقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن "بيونتك" و"فايزر"هما أول شركتين تنشران نتائج واعدة بشأن اللقاح الذي عملا على تطويره، وتتقدمان بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي سيتعين عليها الآن مراجعة الطلب.
وليس من الواضح حتى الآن المدة التي سوف تستغرقها عملية مراجعة الطلب. ومع ذلك يتطلع خبراء أمريكيون إلى إصدار نتيجة المراجعة قبل نهاية العام. وتنطبق عملية الموافقة المعجلة على لقاحات كورونا نظرا للحاجة الملحة له.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111955
عدد المصابين
-
101564
عدد المتعافين
-
6508
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57145838
عدد المصابين
-
39664018
عدد المتعافين
-
1363730
عدد الوفيات
إعلان